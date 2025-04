Si chiama Aspettando San Pellegrino in Fiore la tre giorni di appuntamenti che precederà l'edizione 2025 di San Pellegrino in Fiore. Da domani, venerdì 25 a domenica 27 aprile, nel centro storico cittadino sono in programma una serie di appuntamenti, tra cui mostre, addobbi floreali, mercatini, visite guidate e iniziative dedicate alla promozione delle tradizioni e della storia della città di Viterbo.

«Viterbo come destinazione turistica è il punto focale dell’azione di promozione della città – afferma la sindaca Chiara Frontini - Nelle fiere, nelle campagne di comunicazione, promuoviamo Viterbo e la sua identità. I turisti che verranno a Viterbo nei giorni di San Pellegrino in Fiore la troveranno vestita a festa, col suo abito migliore».

A soffermarsi sugli appuntamenti che precedono l'edizione 2025 di San Pellegrino in Fiore è l'assessore alla cultura Katia Scardozzi, che spiega: «Abbiamo deciso di racchiudere in un programma ufficiale, quello di Aspettando San Pellegrino, una serie di appuntamenti. Una novità di questa edizione in occasione del ponte del 25 aprile. Tre giorni che anticipano e precedono la settimana di San Pellegrino in Fiore. Una rassegna di eventi per dare il benvenuto ai turisti in città nel primo weekend lungo di primavera e un'occasione per vivere la nostra città tra colori e luoghi da visitare o riscoprire».

«Non potevamo lasciarci sfuggire l’occasione di questo lungo ponte di primavera – aggiunge il consigliere comunale delegato alle attività produttive Marco Nunzi -. Dal prossimo 25 aprile, anche grazie alla preziosa collaborazione degli stessi organizzatori, proporremo una serie di iniziative per tutti coloro che sceglieranno Viterbo come meta turistica».

E ora, nel dettaglio, gli eventi.



Torna Vicino Rosa. Dentro un'emozione, l'iniziativa ideata da Archeoares che fa rivivere in realtà virtuale il Trasporto della Macchina di Santa Rosa, offrendo una visione immersiva e coinvolgente di uno dei momenti più identitari della città di Viterbo. La postazione sarà collocata sotto i portici di Palazzo dei Priori, in piazza del Plebiscito, dal 25 al 27 aprile, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 18. Sempre dal 25 al 27 aprile, a piazza del Plebiscito e a piazza delle Erbe, sarà allestita Fiera di Primavera, iniziativa a cura dell'associazione Mercante in Fiera, con addobbi floreali, mercatini con prodotti di artigianato, collezionismo e hobbistica.

Nella sala delle Scuderie di Palazzo Papale, dalle ore 9,30 alle ore 20 del 25, 26 e 27 aprile torna il Mercatino Vintage, con ingresso libero, organizzato in collaborazione con l'associazione Amici Animali. Dal 25 al 27 aprile, da piazza Mario Fani a piazza Fontana Grande, l'associazione ÈvViva Via Saffi proporrà Mostra d'arte in Fiore. Per l'occasione allestirà una mostra artistica a cielo aperto con esposizione di illustrazioni, dipinti, sculture e foto, a piazza Mario Fani ci sarà spazio anche per laboratori artistici per bambini. L'artista Maria Pia Rossini allestirà, in via Cardinal La Fontaine, dal 25 al 27 aprile, una mostra con le sue opere pittoriche.

Sabato 26 aprile alle ore 15,30 sarà la volta della visita guidata Tra papi pellegrini e imperatori: la Via Francigena a Viterbo, promossa all'interno del progetto Fiat Lux, a cura della Pro Loco Viterbo e dell'ambito cultura, formazione e tradizioni della Diocesi di Viterbo. La partecipazione è gratuita (con prenotazione obbligatoria al numero 393 3232478). Alle ore 18 della stessa giornata, nel cortile di Palazzo dei Priori, farà tappa l'iniziativa itinerante lungo la Via Francigena, RaccontamInAzione. Cammina con noi e raccontaci la tua storia.

Domenica 27 aprile alle ore 16 è in programma la sfilata e l'esibizione degli sbandieratori e musici dell'associazione culturale Pilastro lungo le vie del centro storico: piazza Verdi (partenza), Corso Italia, piazza del Plebiscito, via San Lorenzo, piazza del Gesù, piazza San Pellegrino, piazza San Lorenzo.

Sono previsti inoltre per sabato 26 e domenica 27 aprile alle ore 18, al salotto musicale di Palazzo Chigi a Viterbo, sede dell'associazione musicale Muzio Clementi, i concerti di fine aprile “I Bemolli sono Blu-Racconti sonori a Palazzo Chigi, con protagonisti l'Umbria Ensemble, Stefano Fresi e Sandro De Palma.