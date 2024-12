Annalisa Puopolo lascia Viterbo per Torino. Per 6 anni segretario generale del Comune, ora è stata nominata a ricoprire lo stesso ruolo nel capoluogo piemontese. Nominata ieri dal sindaco Stefano Lo Russo, entrerà in servizio a Palazzo Civico il prossimo 17 marzo. Originaria della provincia di Napoli, città dove ha conseguito gli studi universitari, arriva a Torino dal Comune di Viterbo dove ha ricoperto l’incarico di segretaria generale, ultimo di una lunga carriera nella pubblica amministrazione, dal 2018.

A Viterbo Puopolo fu nominata dall’ex sindaco Giovanni Arena che ne ricorda la «grande professionalità nel suo importante ruolo giuridico amministrativo, risolvendo con grande capacità numerose problematiche e dando anche in consiglio comunale risposte puntuali e dettagliate». I complimenti per il nuovo incarico anche da parte del Pd.