CIVITAVECCHIA – Un incontro per fare il punto sui primi dieci mesi di amministrazione. Al netto di esponenti dei Giovani Dem, del Partito democratico, di partiti e gruppi della maggioranza – pochi quelli del M5S – non sono stati molti i cittadini che hanno partecipato all’iniziativa che ha dato voce al sindaco Marco Piendibene, alla sua giunta e ai consiglieri di maggioranza.

«Un momento importante di partecipazione e confronto», l’ha definito il primo cittadino, annunciando l’intenzione di ripetere l’appuntamento ogni sei mesi. «Credo fermamente che il dialogo aperto, diretto e costruttivo sia alla base di ogni buona amministrazione», ha detto Piendibene, tracciando un bilancio dei primi dieci mesi di consiliatura tra progetti realizzati, risorse sbloccate e visioni a lungo termine. Tra i temi centrali, la transizione energetica: è in arrivo la prima autorizzazione per l’eolico offshore, mentre si delinea l’idea di una nuova zona industriale estesa anche alle aree agricole attorno a Tvn. In parallelo, prende corpo la trasformazione dell’ex Italcementi: 16 ettari al centro della città che ospiteranno un nuovo quartiere innovativo, con strutture di accoglienza, alberghi di alto livello, servizi e la futura sede del Comune. Il lavoro della giunta ha riguardato anche il recupero di risorse rimaste ferme per anni, come i 23 milioni dell’accordo con RFI sbloccati dopo una lunga trattativa. In ambito culturale, l’assessora Stefania Tinti ha ricordato i 21 progetti finanziati, mentre l’assessora al bilancio Florinda Tuoro ha sottolineato il miglioramento della situazione finanziaria, con un saldo di cassa positivo di oltre 10 milioni e un’intensa attività di recupero dell’evasione: incassati 5,6 milioni solo nel 2024. Sul fronte urbanistico, l’assessore Enzo D’Antò ha parlato di una visione pluriennale per la città e della prossima attivazione dell’Ufficio Opere Strategiche. Per le politiche sociali, l’assessora Antonella Maucioni ha confermato l’attivazione di diversi progetti legati al PNRR. L’assessore ai lavori pubblici Patrizio Scilipoti ha fatto il punto su manutenzioni stradali, efficientamento energetico, edilizia scolastica e sportiva, mentre Stefano Giannini (ambiente) ha elencato gli interventi di forestazione urbana, i fondi ottenuti per Blue Economy, i lavori alla Frasca e al Forte del Maschio. Infine, l’assessore Piero Alessi ha ricordato l’impegno sul salario minimo e sull’identità “valoriale” dell’amministrazione, promettendo una città sempre più viva e attrattiva anche dal punto di vista turistico. Prossimo appuntamento tra sei mesi. E questa volta – è l’auspicio – con una partecipazione più ampia da parte dei cittadini.

