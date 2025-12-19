CERVETERI - Online l'avviso pubblico per chiedere l'esenzione totale o parziale del tributo per l'anno 2025 della Tarip, la tassa sui rifiuti. La misura è rivolta ai nuclei familiari economicamente più deboli che potranno presentare istanza attraverso il sito del Comune. Possono presentare domanda i nuclei familiari con un Isee pari o inferiore a 3mila euro residenti nell'immobile per il quale viene presentata domanda di esenzione dal pagamento del tributo. Termine ultimo per la presentazione della domanda: il 18 febbraio 2026. «Si tratta di un’opportunità molto importante per le famiglie di Cerveteri, perché consente loro di ricevere un’agevolazione sul pagamento dell’imposta annuale del servizio di igiene urbana – ha detto il sindaco Elena Gubetti – Comprendiamo chiaramente che anche usufruendo dell’agevolazione non si risolveranno tutti i problemi delle persone in situazione di disagio economico, ma rappresenta comunque un aiuto valido in un periodo difficile e complesso come quello che purtroppo stanno attraversando milioni di famiglie italiane».

«La domanda è presentabile solamente online – ha aggiunto il primo cittadino – per questo ricordo a tutti che presso i tre Centri Anziani della nostra città, ovvero Cerveteri capoluogo, Cerenova e Valcanneto è sempre attivo il servizio del Facilitatore Digitale: una figura esperta vi guiderà nella compilazione delle domande assistendovi in tutto e per tutto. Un servizio, quello del Facilitatore Digitale, che già in tante occasioni si è rivelato essere estremamente utile per tutti quei cittadini che non dispongono di un computer o che comunque sono poco avvezzi al suo utilizzo».

A Cerveteri il Centro Anziani si trova in via Bastioni n.46, nel cuore del Centro Storico, a Cerenova in via Luni mentre a Valcanneto in Largo Giordano.

Il servizio del facilitatore digitale è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30, mentre il sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.

