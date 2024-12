CIVITAVECCHIA – Ci sarà tempo fino alle 23 di oggi per recarsi alle urne e votare per le elezioni Europee e per le Amministrative, con i civitavecchiesi chiamati a scegliere il prossimo Sindaco ed il prossimo consiglio comunale.

La novità di questa tornata elettorale è stata la possibilità di votare il sabato pomeriggio, e non più il lunedì mattina, come accadrà invece in caso di eventuale ballottaggio, con le operazioni che si svolgeranno domenica 23 e lunedì 24 giugno prossimi. Solo domani sera si potrà capire quanto influirà il “fattore mare” e se, come da ultimi trend nazionali, l’astensione abbia avuto o meno un peso importante. Alla chiusura dei seggi, ieri alle 23, l'affluenza per le amministrative è stata del 20,6%, salita al 21,3% per le Europee.

Sicuramente nel primo pomeriggio di ieri, all’apertura dei seggi, non c’erano file in nessuna sezione.

Tre saranno i dati registrati oggi: alle 12, alle 19 e alle 23 con l’affluenza definitiva.

LE OPERAZIONI DI VOTO Tutte le operazioni sono iniziate ieri senza particolari ritardi o problematiche, risolte in caso nell’immediatezza.

I seggi sono stati allestiti nelle 53 sezioni nelle scuole cittadine, oltre a quelle in ospedale e in carcere. Presidenti e scrutatori sono stati impegnati nella vidimazione delle schede prima dell’ora X, le 15 di ieri, con l’avvio della consultazione elettorale. Le urne sono state aperte fino alle 23, per poi consentire nuovamente agli elettori di recarsi al voto a partire dalle 7 di questa mattina e fino alle 23 di stasera, quando si chiuderanno definitivamente i giochi.

URNE APERTE ANCHE OGGI Per esercitare il diritto di voto, gli elettori chiamati alle urne dovranno presentarsi ai seggi muniti di tessera elettorale e di uno dei seguenti documenti di identità: carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione; tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare; tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

Nel caso in cui l'elettore abbia smarrito la tessera elettorale, o nel caso in cui tutti gli spazi sulla tessera elettorale siano occupati da timbri, è necessario richiederla presso l'ufficio elettorale del comune, in via Santarelli a Campo dell’Oro, aperto durante le operazioni di voto, dalle 7 fino alle 23, per rilascio tessere, duplicati o altre informazioni.

L'accesso nella cabina elettorale è consentito al solo elettore, fatti salvi i casi di voto assistito.

Per gli elettori materialmente impediti nell’espressione autonoma del voto, la legge prevede infatti la presenza di accompagnatori.

IL VOTO DEI CANDIDATI SINDACO I primi a recarsi alle urne sono stati tre dei sei candidati sindaco in corsa per la poltrona di Palazzo del Pincio.

Si tratta di Massimiliano Grasso e Marco Piendibene, entrambi elettori a San Gordiano, che si sono presentati all’appuntamento elettorale all’apertura dei seggi. Così come Vincenzo D’Antò, che invece ha votato all’elementare di via Montanucci. Paolo Poletti non è residente a Civitavecchia, mentre gli altri due candidati civici, Roberta Galletta e Vittorio Petrelli andranno ad esprimere le proprie preferenze nella mattinata di oggi.

GLI SCRUTINI Questa sera alle 23, appena chiuse le urne, si darà inizio allo scrutinio delle Europee. Domani pomeriggio invece, a partire dalle 15, si procederà con lo spoglio per le amministrative, garantendo qualche ora di riposo a presidenti e scrutatori che, tra operazioni preliminari prima dell’apertura e scrutinio, tra sabato e domenica, lavorano in media 30 ore.

La paga è in media poco più di 3,50 euro l’ora. La circolare del ministero dell’Interno indica un compenso di 138 euro per i presidenti di seggio e di 110,40 euro per i segretari e gli scrutatori.

©RIPRODUZIONE RISERVATA