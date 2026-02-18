CERVETERI - Dal 3 agosto si dovrà dire addio alla carta di identità cartacea. Sarà obbligatorio passare a quella elettronica. «Sappiamo che per chi lavora può essere difficile venire in settimana per il rinnovo, per questo motivo, abbiamo in programma a Cerveteri degli open day: aperture straordinarie dell'ufficio sito al Parco della Legnara per consentire di sbrigare le varie pratiche anche nei giorni non canonici di apertura», ha spiegato il sindaco Elena Gubetti. Il primo appuntamento è per questo sabato 21 febbraio dalle 8 alle 13. Il secondo è invece in concomitanza ai referendum di marzo: ufficio aperto nella giornata di domenica 22 marzo dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19. L'accesso è libero e senza prenotazione ed è riservato ai soli residenti nel comune di Cerveteri. E il sindaco Gubetti evidenzia: «Come noto, da tempo in fase di rinnovo della carta di Identità è possibile fornire al personale preposto il proprio consenso o meno all’espianto degli organi in caso di morte. Cerveteri ha un indice di dono superiore al 70%, tra i più alti in Italia. Esprimendo il proprio consenso, possiamo salvare altre vite: facciamolo tutti».

