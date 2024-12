VETRALLA - Un progetto ambizioso che intende colmare i vuoti assistenziali che spesso affliggono le famiglie con persone malate di Alzheimer o altri tipi di demenza. Le attività del Centro diurno Alzheimer di Vetralla sono state inaugurate venerdì presso la sede di via del Bosco n°66 (località Tre Croci), alla presenza dei rappresentanti del distretto VT4 e del Comune di Vetralla (comune capofila della gestione integrata dei servizi sociali), della Asl di Viterbo e dei partner che si occuperanno della gestione del Centro, la Cooperativa Sociale Gea e l'Associazione Auser di Viterbo. Tra gli intervenuti il vice presidente della Provincia Pietro Nocchi, il sindaco di Vetralla Sandrino Aquilani insieme agli assessori Giulio Menegali Zelli Iacobuzi, Daniela Venanzi, Mauro di Gregorio e la consigliera Rachele Montecolli, il sindaco di Sutri Matteo Amori insieme all'assessore Antonio Tosi, l'assessore ai servizi sociali del Comune di Blera Margherita Sarnà e una rappresentanza del Comune di Vejano. Il Centro nel Bosco, immerso nel verde della Tuscia, è un luogo accogliente dove le persone affette da Alzheimer residenti nei comuni del Distretto VT4 e i loro familiari.

Gestito dalla Cooperativa Sociale Gea, il Centro sarà aperto il martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 16.30, mentre nei giorni di chiusura del Centro sarà attivo il Caffè Alzheimer, gestito dall'associazione Auser (il lunedì e il giovedì dalle 11.00 alle 16.00) presso gli spazi del Centro polivalente anziani di Vetralla. Gli ospiti verranno coinvolti in numerose attività sia riabilitative che ludico-ricreative, di orientamento e stimolazione della memoria, espressivo-manuali, corsi di yoga, psicomotricità e laboratori occupazionali (stimolazione cognitiva, cucina, musica, canto, cinema, giardinaggio e cucito), al fine di favorire gli interessi della persona a 360°. Nel corso dell’anno verranno attuati anche programmi di rete con le realtà territoriali, come la partecipazione a giornate di racconti e scambi generazionali nelle scuole e di socializzazione con i centri anziani, così da rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Le iscrizioni al Centro nel Bosco sono aperte ed è possibile presentare domanda in ogni momento dell’anno, tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Vetralla o tramite pec a comune.vetralla@legalmail.it, oppure con consegna a mano presso il comune di residenza.