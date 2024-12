«Se dallo stato delle carceri si misura il grado di civiltà del Paese allora è evidente che ci troviamo di fronte ad un’emergenza democratica che il ministro Nordio non può ignorare. Specie dopo aver raggiunto il terribile dato record di 85 detenuti che si sono tolti la vita dall’inizio dell’anno. Nel carcere di Viterbo abbiamo toccato con mano una situazione non solo drammatica, ma lesiva della dignità sia delle persone private della libertà sia di chi vi opera». Lo dichiarano i deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi e Roberto Giachetti, che si sono recati nell’istituto penitenziario, annunciando un’interrogazione al ministro della Giustizia «L’ascolto di chi ogni giorno vive e lavora nelle carceri è il primo passo per comprendere la realtà carceraria e garantire la dignità delle persone che dentro vivono e lavorano. A Viterbo - spiegano - ci troviamo di fronte a una situazione paradossale: il sovraffollamento sfiora ormai l’80% a fronte del personale effettivo della polizia penitenziaria pari praticamente alla metà di quello previsto. I detenuti sono costretti a vivere in spazi inadeguati, trasformati in celle prive persino di un bagno. Una condizione inaccettabile che allontana da ogni possibilità di riscatto e che deve vedere immediatamente il coinvolgimento delle istituzioni a ogni livello, a partire dal garante nazionale dei detenuti, e su cui il ministro della Giustizia deve intervenire innanzitutto provvedendo alla nomina del Garante vacante ormai da mesi». «Noi - concludono - avevamo messo in campo contro il sovraffollamento carcerario una proposta seria sulla liberazione anticipata perché non ci arrendiamo alla costante perdita di dignità delle persone e alla mancanza di civiltà del nostro Paese».