In una città mediterranea che sfiora i 300 giorni di sole all’anno, dove la luce si specchia sulle piazze e tra i vicoli del centro storico, sta crescendo una realtà capace di far sentire i visitatori italiani immediatamente a casa: Valencia IN ITALIANO. Una proposta semplice nella forma, ma sorprendente nella sostanza: accompagnare i viaggiatori nella scoperta della città interamente in lingua italiana, con uno stile che unisce competenza, passione e un coinvolgimento autentico.

È un progetto nato dall’esperienza di professionisti del turismo che hanno trasformato il loro legame con Valencia in qualcosa di più grande. Non solo visite guidate, ma un modo di raccontare la città come la vivono loro, ogni giorno: con gli occhi di chi si lascia ancora sorprendere da un dettaglio architettonico, da un profumo, da un’abitudine locale nascosta tra le vie del centro.

Dietro questa realtà ci sono delle guide ufficiali europee unite da entusiasmo e professionalità, ma soprattutto da un forte sentimento verso la città.

Marco, guida ufficiale e fondatore, amante di storia, cultura e contatto umano, ha iniziato la sua carriera a Praga per poi abbracciare la città di Valencia dove ha dato vita, insieme a Susanna a Valencia IN ITALIANO un modo pratico, trasparente e accessibile a tutti per far conoscere il progetto e avvicinare il pubblico italiano alla città.

Susanna, guida ufficiale e fondatrice, porta con sé oltre sedici anni di esperienza internazionale. Tra viaggi, collaborazioni e incontri nel mondo del turismo, ha scelto di stabilirsi a Valencia, raccontandola con energia, curiosità e quel calore umano che i visitatori citano spesso nelle recensioni.

Mari, collaboratrice e guida ufficiale da oltre dieci anni, accompagna i visitatori nella città tra storie, curiosità e segreti che trasformano ogni itinerario in un’esperienza viva, partecipata, mai scontata.

Insieme formano una squadra compatta e dinamica, focalizzata sul pubblico italiano, attenta alla qualità, all’interazione e alla spontaneità. Tre guide che non spiegano semplicemente: condividono.

Una reputazione costruita passo dopo passo. Le testimonianze online parlano da sole. TripAdvisor e Google restituiscono un quadro chiaro: i partecipanti descrivono queste visite come esperienze professionali, empatiche, autentiche. Ricorrono parole come “brillanti”, “coinvolgenti”, “mai troppo accademiche”. I tour sono definiti “leggeri ma ricchi di contenuti”, ideali per chi vuole scoprire Valencia con curiosità, senza fretta, ma con informazioni precise e puntuali. Molti inoltre sottolineano un aspetto importante: partecipare ai tour all’inizio del soggiorno permette di orientarsi meglio e ricevere consigli preziosi su ristoranti, visite, spostamenti e abitudini locali.

Un valore aggiunto che solo chi vive davvero la città può trasmettere.

I tour proposti sono un mosaico di prospettive per conoscere Valencia, ognuna in modo diverso:

Tour ad offerta libera

È il tour promozionale nel quale in modo simpatico presentano la qualità dei loro servizi.

Parte dalle origini romane di Valentia Edetanorum per arrivare alla città moderna, attraversando piazze, scorci suggestivi, trasformazioni urbane e vicoli nascosti. Tra fotografie e racconti si scoprono l’origine del pipistrello nello stemma, tradizioni gastronomiche come la paella e lo zigolo dolce, e quelle sfumature che rendono Valencia unica.

Una passeggiata piacevole e dinamica, adatta a tutti, che si conclude con tanti suggerimenti utili per continuare la visita in autonomia.

Tour della Città delle Arti e delle Scienze

Un itinerario che porta il visitatore nel volto più moderno e futuristico di Valencia. Le architetture visionarie di Santiago Calatrava diventano filo conduttore di un racconto che unisce design, arte, scienza e natura. La visita include anche l’Oceanografico, il più grande acquario d’Europa, non solo attrazione turistica ma straordinario centro di ricerca e esempio del dialogo tra uomo e natura.

Tour della Loggia della Seta e del centro storico

Un viaggio nel cuore antico della città, tra il vivace Mercato Centrale e la maestosa Loggia della Seta, Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

L’itinerario prosegue verso Plaza del Ayuntamiento, luogo simbolico delle trasformazioni cittadine, e si conclude davanti alla spettacolare facciata barocca del Palazzo del Marqués de Dos Aguas.

Tour in bicicletta

Un’esperienza dinamica nel verde del Giardino del Turia e dei giardini reali.

Il percorso attraversa ponti storici e luoghi simbolici come il Palau de la Música, il Parco Gulliver e l’intero complesso della Città delle Arti e delle Scienze. Un modo attivo e divertente per vivere Valencia in movimento.

Tour privati e su misura

Per gruppi numerosi o esigenze particolari, propongono tour privati con itinerari flessibili e guide dedicate. Una soluzione pensata per adattarsi a esigenze specifiche.

Valencia IN ITALIANO è una realtà che unisce competenza, spontaneità e cura per i dettagli, offrendo un racconto autentico della città — dalle sue radici romane ai panorami contemporanei, il tutto interamente in italiano, pensato per chi desidera chiarezza e semplicità. Un approccio autentico, ideale per avvicinarsi a Valencia con uno sguardo locale, sincero e appassionato, distinguendosi dalle classiche guide turistiche. Un invito aperto a scoprire Valencia, condivisa e apprezzata da tantissimi viaggiatori.

