“Una Vela per la Vita” è il nome dell’importante evento che si terrà sabato 5 luglio presso il Porto Turistico Riva di Traiano, dove lo sport incontrerà la solidarietà. Il Circolo Nautico Riva di Traiano, in collaborazione con la Sezione Avis Comunale Villotti di Civitavecchia e le Associazioni Sportive Dilettantistiche Sail Blu, Pianeta Mare e Stella Maris hanno organizzato una giornata di solidarietà per la raccolta straordinaria di sangue in un periodo, quello estivo, che si contraddistingue per la cronica mancanza di emoderivati.

La manifestazione dal nome “Una Vela per la Vita” prevede infatti lo svolgimento di una regata velica del tipo “veleggiata” aperta a tutti coloro che volessero partecipare anche senza esperienza e che volessero contribuire alla donazione assolutamente “volontaria” di sangue che verrà effettuata la mattina di sabato 5 luglio prima della partenza della regata.

Le associazioni del territorio hanno unito le loro competenze per dare vita a questo evento; il Circolo Nautico Riva di Traiano metterà a disposizione la sua struttura ed insieme alle associazioni sportive Pianeta Mare, Sail Blu e Stella Maris coinvolgeranno i loro associati e le loro imbarcazioni per lo svolgimento della regata. Alla fine della manifestazione ci sarà la premiazione ed un rinfresco a base di anguria e una degustazione di vini della azienda biologica De Sanctis. Chi volesse donare il sangue deve prenotarsi al numero 389 3427776 oppure sul sito www.aviscivitavecchia.it e nel caso dare la sua adesione anche alla veleggiata.

