CIVITAVECCHIA – Il comitato locale della Croce rossa italiana ha voluto ringraziare l’associazione Civitavecchia 2000 per aver promosso una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di una nuova autoambulanza per la Cri.
Un’idea nata dalla volontà di sostenere una realtà attiva sul territorio concretamente, grazie alla donazione di un mezzo per garantire standard sempre più elevati di efficienza e sicurezza. Un progetto che, nei giorni scorsi, ha ricevuto il sostegno dell’amministrazione comunale.
Dal comitato locale spiegano che ogni contributo, grande o piccolo, rappresenterà un passo importante verso l’obiettivo condiviso di dotare la Croce rossa di un nuovo mezzo di rianimazione moderno e pienamente attrezzato, capace di rispondere tempestivamente alle emergenze e salvare vite umane.
DOVE DONARE – Le donazioni potranno essere effettuate tramite bonifico bancario sull’IBAN ufficiale del comitato della Croce Rossa Italiana – Civitavecchia, IT98D0832739040000000006073. Per qualsiasi informazione o chiarimento, la nostra Associazione resta a disposizione.
