ALLUMIERE - Ad Allumiere l'amministrazione comunale, la Proloco e alcune associazioni del paese sono al lavoro per dar vita il prossimo 19 e 20 ottobre alla Festa d'Autunno e dei Giochi Popolari, una manifestazione tradizionale che quest'anno è arricchita con tantissime iniziative. Tra i tanti appuntamenti della duegiorni della "Festa d'Autunno e dei Giochi Popolari" ci sará la grande e imperdibile "Caccia al Tesoro" per adulti e bambini. La Proloco di Allumiere in collaborazione con il Gruppo Giovanile Parrocchiale (GGP) organizzano una grande Caccia al Tesoro che sarà un'attività entusiasmante e coinvolgente sia per i bambini che per gli adulti. Ci saranno una serie di indizi e sfide che i partecipanti devono risolvere per trovare il tesoro finale. "Questa Caccia al Tesoro - spiegano dalla Proloco e dal GGP - incoraggia la partecipazione di tutti formando squadre miste per promuovere la collaborazione e il divertimento condiviso. Questa attività non solo celebra la stagione autunnale, ma rafforza anche i legami attraverso il gioco e la tradizione. Vi aspettiamo. Ricordiamo che raccogliamo le iscrizioni in Proloco dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18". Comune, Proloco e associazioni varie stanno poi organizzando una grande novità: "La Parata d'Autunno", un evento festoso che celebra la bellezza e il fascino di questa stagione incantevole. "Durante questo periodo, la natura si veste di colori caldi e avvolgenti, come il rosso, l'arancione e il giallo, creando uno spettacolo visivo mozzafiato - spiegano dalla Proloco - le parate autunnali spesso includono carri decorati con foglie, castagne funghi e altri simboli stagionali, accompagnati da bande musicali, gruppi di ballerini e partecipanti in costumi tematici. Questi eventi non solo esaltano la ricchezza culturale e naturale dell'autunno, ma offrono anche un'opportunità di comunità per riunirsi, condividere tradizioni e godere della piacevole atmosfera di cambiamento e rinnovamento che l'autunno porta con sé". Tra gli eventi tradizionali tornerà anche quest'anno la "Cursa delle Carrettelle". In occasione della festa d'autunno e dei giochi popolari, il giorno 19 ottobre l'associazione Proloco, in collaborazione con il GGP, organizza la tradizionale Corsa delle Carrettelle. "Questo evento è uno dei più attesi dell'anno, coinvolgendo i bambini che si sfidano lungo un percorso appositamente preparato per l'occasione - spiegano dalla Proloco - le carrettelle, costruite artigianalmente con materiali semplici e spesso riciclabili, rappresentano un simbolo di ingegno e creatività. La gara non è solo una competizione, ma un momento di convivialità e divertimento, dove la comunità si riunisce per celebrare le tradizioni locali. Oltre alla corsa, la giornata offre una varietà di attività, tra cui stand gastronomici con prodotti tipici autunnali, musica dal vivo e giochi per bambini, creando un'atmosfera di festa indimenticabile. Vi aspettiamo". Per iscrivere i propri figli rivolgersi in Proloco dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. "E allora - concludono dalla Proloco: via co' ste' carrettelle". ©RIPRODUZIONE RISERVATA