PHOTO
CIVITAVECCHIA — Torna sabato 15 novembre la Giornata nazionale della colletta alimentare, iniziativa sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica che invita i cittadini ad acquistare alimenti non deperibili da destinare alle persone in difficoltà, tramite le organizzazioni partner convenzionate con le 21 sedi regionali del Banco Alimentare. In un contesto di crescenti richieste di aiuto, la Colletta resta un gesto concreto e atteso di solidarietà.
A Civitavecchia l’A.P.Pe – Associazione Polizia Penitenziaria (sezione locale) coordina la raccolta e ringrazia per la collaborazione il gruppo comunale di Protezione civile, l’Ordine di Malta – delegazione di Viterbo-Rieti (centro di assistenza di Civitavecchia), il Lions Club Civitavecchia–S. Marinella Host, la Comunità di Sant’Egidio, la Caritas del Duomo di Tarquinia, gli Scout e l’associazione Semi di Pace di Tarquinia.
I punti di raccolta attivi in città saranno:
- Conad le Terme
- LIDL
- Conad City Viale Palmiro Togliatti
- Coop Boccelle
- Conad Superstore c/o centro commerciale La scaglia
©RIPRODUZIONE RISERVATA