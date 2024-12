SANTA MARINELLA - Tony Cairoli, il nove volte campione del mondo di motocross e undici volte campione italiano, sarà l’ospite d’eccezione stasera alle 18.45, del concerto “Swinging Christmas”, che si terrà al teatro Sala Flaminia Odescalchi. “Sarà per la città un vero piacere incontrare Tony Cairoli, che oramai da dieci anni ha scelto la nostra città per vivere con la sua famiglia – dice il sindaco tidei - sappiamo quanto sia stato impegnato in questi anni in giro per il mondo e non è stato semplice poterlo incontrare nelle manifestazioni ufficiali. Stasera sarà l’occasione per l’amministrazione comunale di salutarlo e averlo ospite del concerto che abbiamo organizzato e porgere i nostri auguri a tutti i cittadini, all’intera comunità”. “Sono felice di intervenire sera al concerto e salutare i miei concittadini – ha affermato Cairoli - sono sempre molto impegnato con il lavoro, ma appena posso corro qui a Santa Marinella per godere del mare che amo e dell’aria meravigliosa. Vorrei approfittare per fare gli auguri di Natale alla città e all’amministrazione comunale”. Swinging Christmas, musica natalizia e swing, il primo dei concerti del cartellone “Natale in città”, sarà diretto dal maestro Giovanni Cernicchiaro e vedrà la partecipazione straordinaria di Max Petronilli, impegnato in questi giorni in una tournée in Belgio. Cernicchiaro proporrà brani jazz e della tradizione natalizia, tra questi Have yourself a Merry Little Christmas, Let it Snow e White Christmas, che verranno eseguiti da Kinky Ensemble e brani come Noel Nouvelet, Adeste fidelis eseguiti dal coro Arkè.

©RIPRODUZIONE RISERVATA