TARQUINIA - Il partito di Fratelli d’Italia, la consigliera regionale Valentina Paterna e l’assessore comunale Alberto Riglietti si congratulano con la tiratrice, fresca vincitrice della medaglia d’oro ai mondiali di tiro a volo.

«Abbiamo appreso con estrema soddisfazione della vittoria si Simona Scocchetti ai mondiali di tiro con l’arco - affermano dal circolo di Fratelli d’Italia Tarquinia, esprimendo grande soddisfazione per il risultato raggiunto dalla sportiva azzurra, che nella tappa di coppa del mondo a Rabat si è aggiudicata la medaglia d’oro nella gara femminile di skeet. «La tenacia dimostrata da Simona durante la gara - commentano - è un esempio di dedizione e attaccamento ai valori dello sport. Il suo importante contributo per la nazionale nel torneo rende orgogliosa tutta la comunità di Tarquinia, che l’ha vista crescere ed oggi fa il tifo per lei in attesa di abbracciarla al ritorno dal mondiale”.

Da Fdi, infine, si complimentano anche con gli altri tiratori azzurri, dedicando un pensiero alle giovani ragazze che si affacciano al mondo dello sport: “Insieme a Simona, sul podio c’era anche Martina Marruzzo, che ha dimostrato altrettanta bravura. Nella gara maschile, invece, l’Italia ha conquistato un altro oro grazie a Tammaro Cassandro. A loro vanno i nostri complimenti più sentiti. Siamo convinti che questo exploit contribuirà ad accrescere l’attenzione intorno al tiro con l’arco. Ci auguriamo che la doppietta al femminile sia da esempio per tutte le bambine e le giovani che stanno intraprendendo la carriera sportiva”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA