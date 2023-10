TARQUINIA - «Viviamo la Roccaccia anche questo weekend per uno stupendo pic nic in famiglia, approfittiamone per goderci una domenica tutta tarquiniese all'aria aperta, immersi nella natura». Esordisce così il Consigliere Fabio Gagni che assieme a tutta l'amministrazione dell'Università Agraria invita la cittadinanza a fruire dell'area pic nic della Roccaccia che per l'occasione sarà attrezzata ancora con braciere e legna e presidiata dal personale dell'ente. «Un'occasione da non perdere, specie perchè nella stessa domenica il Fai offrirà anche l'occasione di visitare il ritiro della Bandita di Sebastian Matta. Fare la visita in questo gioiello tarquiniese e poi godersi il nostro patrimonio verde è un'occasione davvero meravigliosa».