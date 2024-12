SANTA MARINELLA – L’amministrazione comunale, ha reso noto nel suo sito istituzionale che il tesserino relativo alla stagione venatoria in corso deve essere consegnato debitamente compilato in ogni sua parte dal cacciatore, o anche per il tramite delle associazioni venatorie, al Comune entro e non oltre il 28 marzo 2024. Il tesserino è possibile riconsegnarlo presso la biblioteca comunale in orari di apertura al pubblico, nelle giornate del mercoledì e giovedì, dal 1° febbraio al 28 marzo, compatibilmente con la presenza della referente. Lo stesso ufficio, rilascia una ricevuta, da esibire per il ritiro del tesserino della stagione venatoria successiva.

