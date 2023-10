ALLUMIERE - È iniziata ieri ad Allumiere la XXXVI edizione della Festa d'autunno e dei Giochi Popolari" dedicati alla degustazione dei prodotti locali a km 0, giochi popolari per piccoli e grandi, poesia, spettacoli musicali e teatrali, laboratori per bambini e show cooking, tutto promosso e organizzato dal Comune di Allumiere (in particolare dai delegati Duccio Galimberti e Noemi Vernace), dall'Università Agraria, dalla Pro Loco in collaborazione con varie associazioni del territorio, con Slow Food, Etruskey e con l'importante contributo della Fondazione Ca.ri.civ. Duccio Galimberti, Noemi Vernace e il Gruppo Giovanile Parrocchiale coordinato dalla presidente Cinzia Bucci e da Monica Golino hanno realizzato e curato l'abbellimento della festa con meravigliose creazioni e installazioni sul tema dell'autunno. Ieri pomeriggio c'è già stato il bagno di folla che ha partecipato alle varie iniziative per grandi e piccini. Molto partecipate la "Cursa delle carrettelle", la caccia al tesoro per grandi. Molto allegro e coinvolgente lo spettacolo mudicale itinerante della Steet band "Stradalabanda". Bellissimo lo spettacolo di giocoleria di Lorenzo Ritonale in Peace e Juggling in piazza Filippo Turati. Scrosci di applausi per il duo Alessandro e Marco e per i Super Melody. Sarà presente, tra gli altri, lo stand dell'Università Agraria di Allumiere con rivendita di farina, pasta, olio, ragù di vario tipo in barattolo. L'Agraria, grazie alle cuoche Rosa e Emilia Sgamma, faranno poi degustare ottimi piatti tipici.

La giornata di oggi comincerà alle 9.30 con il "Trekking della Castagna" a cura dell'associazione Country Food; doppio appuntamento per gli amanti dei cani: alle 9.30 in piazza della Repubblica si svolgerà "Amore a sei Zampe" e alle 10 al faggeto ci sarà invece il "Dog Trekking". Alle 11.30 da via Garibaldi partirà la Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato, arriveranno poi in piazza della Repubblica dove terranno un concerto. Alle 12 si procederà all'accensione del fuoco per il padellone delle caldarroste a cura dei butteri maremmami dell'associazione Cavallo Tolfetano di Allumiere e Tolfa. Alle 12.30 si apriranno gli stand enogastronomici. Alle 16.30 spettacolo itinerante di musica è poesia estemporanea e stornelli con Agnese Monaldi e Lorenzo Michelini. Alle 16.30 spettacolo teatrale "All'osteria de Titta" a cura della Compagnia Teatrale Allumiere. Alle 17 Palio dei giochi popolari a Contrade: palo della cuccagna in piazza della Repubblica. Alle 18 bis dello spettacolo teatrale. Alle 18.30 Show Cooking degli chef Paolo Cappelletti e Daniele Orieti. Alle 18 spettacolo musicale in via Roma dei "Musicantambulante". Alle 19.30 spettacolo musicale con "I Mezzi Divini".

In occasione di questa manifestazione che prevede una serie di eventi e manifestazioni il sindaco Luigi Landi i accordo con la polizia locale ha emesso un'ordibanza di viabilità con ka quale è istituito il divieto di transito e sosta come da segnaletica, eccetto autorizzati su: parte di piazza della Repubblica (dal civico n°44 al civico n°46) fino a fine manifestazione; su utta via Roma fino a fine manifestazione; su piazza F. Turati, dall’incrocio di via delle Cascine fino all’incrocio di via Civitavecchia, a seguire viale Garibaldi fino all’incrocio con via Sant’Antonio fino a fine manifestazione; in piazza F. Turati (dal civico n° 23 al civico n° 29) fino a fine manifestazione; su piazza della Repubblica (compreso fronte scale Chiesa Parrocchiale) fino a Piazza Mertel incrocio via delle Grotte. E’ inoltre temporaneamente sospeso il senso unico di circolazione ed è istituito il doppio senso di circolazione su via Nuova (dall’incrocio di Via Isonzo fino all’incrocio di Via Roma) fino a fine manifestazione. Il sindaco Landi e la polizia locale avvisano tutti che fino alle 24 gli autobus della Cotral transiteranno sulla S.P. Braccianese Claudia ed effettueranno le fermate al bivio "La Croce" e al bivio "Sant'Antonio".

