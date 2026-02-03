CIVITAVECCHIA – La sezione FIDAPA – BPW – Italy di Civitavecchia, presieduta da Paola Rita Stella, presenta domani alle 9,30 presso il teatro della Fondazione Cariciv il libro “Scienziate visionarie. 10 storie di impegno per l’ambiente e la salute”, scritto dalle ricercatrici del CNR Cristina Mangia e Sabrina Presto. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Consorzio del Polo Universitario di Civitavecchia, guidato da Gabriella Sarracco.

Il volume racconta le storie di dieci donne impegnate nella ricerca scientifica su ambiente e salute, stimolando una riflessione sull’impatto della scienza nella società. All’evento dialogherà con Sabrina Presto la professoressa Maria Zeno.

Parteciperanno due classi delle scuole superiori del territorio: una dall’IIS Stendhal-Calamatta, indirizzo Biotecnologico, e una dal Liceo Scientifico – opzione Matematico STEM, per valorizzare il legame tra formazione scolastica e tematiche scientifiche trattate nel libro.

L’incontro vuole promuovere la cultura scientifica tra i giovani, il ruolo delle donne nella ricerca e la consapevolezza su ambiente e salute.