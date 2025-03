CIVITAVECCHIA – Il Movimento cinque stelle, in occasione della giornata internazionale della Donna, ha tenuto nei giorni scorsi un incontro a tema, organizzato dalle attiviste Valentina Focone, Bilotti Laura, Elena D'Ambrosio, Roberta Vastolo sotto la guida del coordinatore del Gruppo territoriale Ms5 di Civitavecchia, Emanuele Focone. All’evento è intervenuta Laura Buoni, scrittrice Civitavecchiese, che ha presentato il suo nuovo libro “Madri e donne”, e ha spiegato il percorso socio psicologico della sua ricerca e le sue conclusioni. Partendo dai contenuti del suo libro “Potevi pensarci prima e altri giudizi non richiesti sui nostri corpi”, la parlamentarle M5S Gilda Sportiello, ha parlato della morale che gira intorno all'aborto, dei pregiudizi, del diritto alla salute violato da Leggi retrograde e della sua attuale battaglia politica in Parlamento. Alessandra Maiorino, senatrice del M5s, ha illustrato la normativa che regola la condizione donna e madre e le difficoltà oggettive che si affrontano nel mondo del lavoro. Un momento di riflessione e confronto su temi fondamentali legati alla condizione della donna nella società contemporanea. L’evento ha voluto accendere i riflettori sulle molteplici sfaccettature dell’essere donna oggi, tra i pregiudizi che ancora accompagnano la maternità e il diritto all’aborto come diritto fondamentale.