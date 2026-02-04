CIVITAVECCHIA – La processione di Santa Fermina non è soltanto un momento di tradizione religiosa, ma un gesto collettivo che unisce fede, identità e appartenenza. Ogni anno, nel silenzio carico di emozione e nelle strade percorse dalla devozione, la statua della Santa viene portata a spalla da uomini che scelgono di farsi parte viva di un rito antico.

Oggi la comunità lancia un appello sincero: servono nuovi portatori, persone disponibili a condividere questo servizio fatto di impegno, rispetto e spirito di sacrificio. Portare la statua di Santa Fermina significa custodire una tradizione tramandata di generazione in generazione, ma anche vivere in prima persona un’esperienza intensa, capace di lasciare un segno profondo.

Non è richiesta una forza fuori dal comune, ma senso di responsabilità, disponibilità e cuore. I portatori camminano insieme, si sostengono a vicenda, diventano gruppo, comunità, famiglia. È un servizio silenzioso, ma fondamentale, senza il quale la processione non potrebbe avere luogo.

Chi sente di voler dare il proprio contributo, chi desidera avvicinarsi alla tradizione religiosa del paese in modo concreto e partecipato, può farsi avanti. Entrare a far parte dei portatori di Santa Fermina è un gesto semplice, ma ricco di significato: un modo per dire “ci sono”, oggi e per il futuro della nostra comunità.

Per informazioni e adesioni è possibile rivolgersi al comitato organizzatore o ai responsabili della processione. Santa Fermina continua il suo cammino: aiutiamola a farlo, insieme.