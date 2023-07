CIVITAVECCHIA – A Civitavecchia è pari al 73,5 % la quota di coloro che hanno intenzione di effettuare acquisti durante i prossimi saldi estivi che prenderanno il via il prossimo 6 luglio.

Il dato arriva dalla Confcommercio locale, impegnata con il presidente del Litorale nord Graziano Luciani su diversi fronti.

"La spesa media – spiega – di coloro che effettueranno acquisti sarà di circa 196 euro, superiore rispetto all’anno precedente (185 euro). I capi di abbigliamento (81,6 %) e le calzature (64,4 %) sono in cima alle preferenze. È quanto emerge dall’indagine campionaria rivolta ai cittadini di età superiore ai 18 anni residenti nella città di Civitavecchia”.

Secondo i dati dell’associazione saranno in prevalenza le donne fino ai 44 anni ad effettuare acquisti con gli sconti estivi. Il 77,7% di coloro che sono in attesa dei prossimi saldi non presterà attenzione alla marca. Di contro solo il 22,3 % intende acquistare soltanto articoli griffati. Tra chi farà acquisti durante i saldi il 51% si recherà in prevalenza presso negozi di fiducia, il 22,7 % presso outlet e il 18,4 % farà acquisti online. A fronte di una spesa media di 196 euro a testa, il 63,2 % spenderà tra i 100 e i 300 euro e il 13,5 % spenderà più di 300 euro. Il 18,1 % dei consumatori spenderà di più per acquistare a saldo rispetto ai saldi estivi 2022, il 13,3 % ridurrà la cifra spesa durante i saldi 2022.

Su base annuale la propensione ad acquistare durante i saldi estivi è in calo rispetto al 2022: è pari a 45,8 % contro il 50,7 % dell’anno scorso.

“È vero che le famiglie spenderanno di più – dice Luciani – rispetto allo scorso anno per i saldi, anche se questo dato è sfalsato dall’inflazione, ma stiamo avendo un impatto minore a causa di una mancata regolamentazione delle vendite on Line e dei vari Black Friday”.

