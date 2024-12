Nella giornata di oggi saremo interessati da un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione, figura barica che ci esporrà ad una avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza in quota, mediamente, da Sud-SudOvest, in seno alla quale si formeranno dei corpi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche interesseranno tutte le nostre regioni, nel corso della giornata delle schiarite, si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. Non dovrebbero manifestarsi fenomeni precipitativi su buona parte del territorio nazionale, eccezion fatta per le zone orientali e meridionali della Sicilia e le zone costiere della Toscana e del Lazio ed i relativi immediati entroterra, aree geografiche dove, nel corso della giornata, potrebbero aversi delle precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Nel corso delle ore notturne ed al primo mattino, foschie dense e banchi di nebbia, potranno formarsi sulle zone pianeggianti e costiere delle regioni settentrionali e centrali, foschie e banchi di nebbia tenderanno a dissolversi, in parte o totalmente, durante le ore centrali della giornata. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature si porteranno su valori termici in media o leggermente inferiori, in riferimento ai valori minimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2024, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno essere anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni precipitativi, pur non assumendo caratteristiche di continuità in intensità e durata, potranno manifestarsi nel corso dell'intera giornata.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Est-NordEst e sarà di intensità generalmente moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso sotto costa e mosso a largo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.

Chartered Meteorologist - CMet

Vice Presidente e Meteorologo AMPRO

Antonio Marino