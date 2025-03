CIVITAVECCHIA – La crescita del PIL italiano fa salire l’importo delle future pensioni, nel 2025.

Aumenta infatti il valore del tasso di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi accreditati negli estratti conto contributivi fino al 31 dicembre 2023.

Il tasso ora ha raggiunto quota 1,036622: tradotto in maniera semplice, vuol dire che la rivalutazione dei montanti è ora del 3,6622% contro il 2,3% circa dello scorso anno. Lo ha comunicato l’INPS con messaggio n. 914 del 14 marzo scorso.

Può sembrare una buona notizia, tuttavia l’effetto positivo della crescita economica sulle pensioni è parzialmente compensato dall’aumento dell’aspettativa di vita che riduce i benefici dell’assegno, per chi andrà in pensione nel 2025. Diminuiscono infatti i coefficienti di trasformazione del montante contributivo – il risparmio accumulato presso l’INSP grazie ai contributi versati – e ciò determinerà una riduzione del valore dei nuovi assegni di pensione. Questi sono gli effetti del sistema pensionistico “contributivo” che vede la pensione calcolata in misura percentuale del montante, rispetto alla data in cui si inizia a percepire l’assegno.

Più è alta l’età e maggiore è l’importo della pensione che, verosimilmente, verrà goduta per un periodo di tempo inferiore.

È grazie a questo sistema di calcolo, introdotto per la prima volta nel 1995 nel nostro Paese, che si è cercato di rimettere in equilibrio il sistema delle pensioni italiane.

Per fare un esempio, a 67 anni il nuovo coefficiente sarà del 5,608% (fino al 2024 era del 5,723%) ed applicato ad un montante rivalutato di circa 400 mila Euro, si ottiene un assegno annuo di circa 22.400 Euro lordi.

È opportuno non aspettare l’età della pensione per fare le simulazioni del proprio assegno. Calcolare il rapporto tra pensione e ultimo stipendio (tasso di sostituzione pensionistica) può aiutare a programmare per tempo la gestione del “dopo lavoro”.

Francesco Mengucci, Consigliere Segretario ODCEC Civitavecchia, Dottore Commercialista esperto di lavoro e previdenza