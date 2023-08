CIVITAVECCHIA – Ponte di Ferragosto da tutto esaurito a Civitavecchia. Al boom di crocieristi e di traffici in porto si aggiunge il tutto esaurito su prenotazioni di ristoranti e strutture alberghiere cittadine. Grande soddisfazione da parte della Confcommercio che già nei mesi scorsi aveva previsto un aumento considerevole di turisti, di prossimità e non, tra capitale e territorio. Basta selezionare le date del ponte di Ferragosto sulle piattaforme di prenotazione per alberghi e strutture varie di pernotto per verificare che a Civitavecchia è tutto sold out o poco ci manca. Situazione simile per i ristoranti, soprattutto quelli del lungomare, al completo o quasi.

«Secondo i dati raccolti dal nostro Osservatorio - spiega il presidente della Confcommercio litorale Lazio nord Graziano Luciani - ci si aspetta un incremento della clientela nazionale e non. Civitavecchia non fa eccezione e durante il ponte di Ferragosto ci attendiamo numeri importanti che da un lato possono essere una boccata di ossigeno per una categoria messa duramente alla prova negli ultimi mesi ma dall’altro un monito per tutto il territorio. È tempo di sedersi e mettere a sistema l’accoglienza in modo da sfruttare al meglio questa importante opportunità che sono i turisti, che siano crocieristi o di prossimità».

Sulla stessa linea l’assessore al Turismo Simona Galizia che sta lavorando proprio su questo fronte. «Nei giorni scorsi ho incontrato il Sindaco di Tarquinia e si è ragionato anche su questo: l’importanza di mettere a sistema il turismo nel territorio. Penso a tutto quello che abbiamo fatto in questa estate tra appuntamenti culturali, iniziative e Civitavecchia summer festival. Abbiamo investito su cultura e turismo perché crediamo fermamente che possano essere trainanti per Civitavecchia che in questa estate si è dimostrata e si sta dimostrando punto di riferimento per il litorale. Ora lavoriamo su diversi progetti per incentivare il turista, facilitarlo e far conoscere le bellezze cittadine».

