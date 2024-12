TARQUINIA - La magia delle feste a Tarquinia prenderà luce l8 dicembre, a piazza Cavour, poco dopo il tramonto del sole, con la tradizionale accensione delle decorazioni natalizie che illumineranno di colori brillanti e sfavillanti le principali vie e piazze del centro cittadino. Al civico 18 di via dei Granari, a pochi passai dal Duomo, alle 16,30, sarà inaugurata la Magica Casa di Babbo Nataleche, con i suoi amici elfi, vi sosterà per qualche settimana per accogliere i bambini e ricevere le loro letterine da spedire al Polo Nord. L’installazione, allestita dai volontari dell’associazione Viva Tarquinia con la collaborazione della Konsu Animazione, sarà visitabile anche il 9 e 10 dicembre, dalle 16.30 alle 19 (ingresso libero). L’acqua, il fuoco, i colori e tanti effetti speciali danzeranno in perfetta armonia sulle più celebri canzoni di Natale per il suggestivo spettacolo delle fontane danzantiche, il 9 dicembre alle 18.30, farà indossare a piazza Giacomo Matteotti il suo vestito più bello. Il 9 e il 10 dicembresi alzerà il sipario al teatro comunale “Rossella Falk”. Il sabato, alle 17, andrà in scena la rappresentazioneper bambini (dai 4 anni)a cura di Atcl“Babbo Natale, la notte dei regali”, una produzione della compagnia Eccentrici Dadarò. Liberamente ispirato a “Quella volta che Babbo Natale non si svegliò in tempo” di Thomas Matthaeus Muller, è la storia di Renato e Nicola, due pestiferi fratellini, che non riescono a prendere sonno nella notte della vigilia di Natale e non vedono l’ora che arrivi l’indomani mattina per scartare tutti i regali, ma le sorprese saranno altre (costo del biglietto 5 euro). La domenica, alle 17, si terrà il tradizionale concerto benefico“Aspettando il Natale... 2023” del Lions Club Tarquinia (ingresso libero con prenotazione). Sul palco suonerà l’Italian Brass Band diretta dal maestro Giuseppe Saggio, con un programma che spazia dalla tradizione operistica italiana alle colonne sonore di celebri film, fino alle tradizionali musiche natalizie.