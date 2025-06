CIVITAVECCHIA – Si è concluso con la premiazione di ieri presso il ristorante Tsade il concorso “La Pizza coperta civitavecchiese” organizzato dalla Pro Loco cittadina e dalla Confraternita dell’antica zuppa di pesce e della Cucina tradizionale civitavecchiese.

La qualificata giuria, composta da Christian Sanfilippo che vanta esperienze nel mondo dell’alta ristorazione, Barbara Bartolacci Capo Panel e Degustatore Ufficiale presso l’Università della Tuscia, Vittoria Tassoni Cuoca dell'Alleanza Slow Food Lazio, docente e blogger, Linda Ranalli e Anna Surbera chiamate soprattutto ad esprimersi sul rispetto della ricetta tradizionale, ha valutato le preparazioni pervenute, obbligatoriamente rese anonime da Massimo Siliani in veste di garante dell’iniziativa, secondo l’aspetto visivo, i profumi, la lievitazione, la piccantezza e l’equilibrio. Significativa la partecipazione di vapoforni e pizzerie e di due studenti dell’Istituto I.S. Stendhal – Indirizzo enogastronomico Lucio Cappannari che, oltre agli amatori hanno contribuito ad innalzare il livello del concorso.

Il risultato dei giudici è stato unanime nell’attribuzione dei punteggi con la classifica che vede come primo classificato il Vapoforno Dar Crema di Mattia Carnevale, a cui va in premio una cena per due presso il Ristorante Tsade il gusto del mangiare; seguono Salvatore Bagnato per il secondo posto, e due ex aequo per il terzo posto ottenuto dalla Pizzeria La Ternana di Marco Mortellaro e dalla Pizzeria Red Rose di Marco Trotti, con premi consistenti in un cesto alimentare.

A tutti i concorrenti gli attestati di partecipazione con i complimenti e i ringraziamenti della Pro Loco, per aver contribuito a mantenere vivi i valori della tradizione. Dopo la premiazione a cui hanno partecipato l’assessore D’Antò, e il Vicepresidente di Confcommercio Civitavecchia e Litorale Nord Cristiano Avolio c’è stato un bel momento di convivialità curato dallo Chef Gabriele Recanatesi a cui va il ringraziamento per la squisita ospitalità dell’intero concorso.

«È stato bello constatare come anche per la pizza coperta la tradizione sia molto viva – dichiara la Presidente Maria Cristina Ciaffi – l’interesse dimostrato dai professionisti ci ha fatto molto piacere, così come la partecipazione di semplici cittadini che con le loro ricette e i loro ricordi hanno rafforzato il senso di comunità. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa iniziativa. Appuntamento per tutti all’edizione del prossimo anno».