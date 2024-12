SANTA MARINELLA – Nel giorno che festeggia la Santa Pasqua, il sindaco Tidei ha voluto inviare alla cittadinanza l’augurio di trascorrere una giornata in pace.

“Cari cittadini – scrive Tidei - purtroppo stiamo vivendo queste festività pasquali in un periodo storico, funestato da troppi eventi drammatici, conflitti bellici, atrocità, come la grave carestia che sta colpendo la popolazione della striscia di Gaza, con bambini israelitici o mussulmani che muoiono di fame o sotto le bombe. Difficile essere sereni quando nel mondo spirano venti di guerra e ci si sente impotenti. Ma anche se singolarmente nessuno di noi ha la forza per contrastare tutte queste avversità, abbiamo comunque il dovere di provare ad agire al meglio, all’interno delle nostre comunità e delle nostre famiglie, nel rispetto dei valori di tutti i credo e delle religioni differenti. Vogliate pertanto accettare i miei più sinceri auguri di Buona Pasqua che rivolgo come sempre in particolare alle persone sole o malate, nella speranza che si possa presto vivere in un mondo migliore e di vera rinascita”.

