ALLUMIERE - «La mancata realizzazione del parco ha portato al mancato introito di circa 240 milioni di euro in 40 anni per i comuni di Allumiere e Tolfa».

Importante intervento dell'esperto geologo Fabio Tamagnini del gruppo Gem (Gruppo Esplorazione Mineraria).

«Nei primi anni 80, la Regione servì ai comuni di Allumiere e Tolfa un parco naturale su un piatto d'argento; era un nuovo modello di parco non imposto alla popolazione ma fatto con e per la popolazione - ha ricordato infatti il geologo Tamagnini sulla pagina del gruppo Gem - i cacciatori si opposero strenuamente, ostacolando la corretta divulgazione del reale piano per il parco agli abitanti del territorio. In realtà il piano prevedeva non l'abolizione della caccia, ma il suo restringimento a solo il 30% del territorio; e ancora l'autogestione venatoria e la possibilità di cacciare solo per i cacciatori locali».

Dal Gem Tamagnini poi evidenzia che «fu promosso un referendum tra i residenti dei due comuni che diede esito negativo ed il progetto fu abbandonato. Il piano per il parco, elaborato nel 1978 e pubblicato nel 1980 - ha aggiunto ancora - prevedeva un finanziamento di 6 miliardi di lire (23 milioni di euro al valore odierno) per i primi 10 anni e successivamente 600 milioni di lire rivalutabili l'anno (2.300.000 euro al valore odierno). Ma anche l'assunzione di 60 dipendenti, tra personale tecnico, amministrativo ed operativo, da assumersi tra la popolazione locale, a meno che non fosse possibile altrimenti. E ancora indennizzi per 20 milioni di lire l'anno (77.000 euro odierni) per l'uccisione di animali domestici da parte di grandi predatori (lupo), erogabili senza pastoie burocratiche; e così via».

A supporto di quanto afferma i membri del Gem hanno inserito foto e documenti e consigliano di "leggere le pagine allegate per ulteriori dettagli".

Secondo il dottor Fabio Tamagnini quindi «si può calcolare che la mancata realizzazione del parco, abbia portato al mancato introito di circa 240 milioni di euro in 40 anni per i comuni di Allumiere e Tolfa. Quante cose si sarebbero potute realizzare con quei soldi? - si è chiesto, concludendo il suo intervento - forse valeva la pena di riporre i fucili nell'armadio».

