CIVITAVECCHIA – L’importanza della prevenzione in un convegno in programma per giovedì.

In prima linea all’aula Pucci le associazioni del territorio (In The Clauds, Andos, Consulta delle Donne, Fidapa, Bpw Italy e Uniped), unite grazie con il patrocinio del Comune di Civitavecchia, nel messaggio “Oltre la cura, la Vita! Un percorso per una vita più serena”.

Al convegno, moderato da Alessandra Lecis, prenderanno parte Patrizia Pellegrini (naturopata funzionale), Luca Cucchi (educatore del movimento, specialista in camminata finzionale), Angela Pinti (avvocato), Chiara Ciurlanti (dottoressa in Scienze e tecniche psicologiche attuali), Carlo Cagnucci (Tecnico federale specialità Dragon Boat) e Sara Cannizzaro (dermopigmentista paramedicale).

L’appuntamento è alle 15,30.

