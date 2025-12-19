CIVITAVECCHIA – Si è svolta presso i locali della Guardia Costiera la consegna dei fondi ricavati dalla Old fishing club di Civitavecchia in favore della locale Sezione Avis “M. Villotti”.

Alla presenza del Capitano di Vascello Cosimo Nicastro, Comandante del porto di Civitavecchia, il presidente della associazione di Pesca Sportiva Alessandro Pacitti ha consegnato nelle mani della presidente di Avis Comunale Civitavecchia Natia Fiorini, una somma frutto di donazioni volontarie raccolte in occasione di una gara di pesca dilettantistica.

L’evento è stato organizzato con il benestare della Direzione Marittima ed in concomitanza di una raccolta di sangue con autoemoteca collocata presso Porta Livorno dove, in molti, hanno aderito contribuendo così al sostentamento di tutti coloro che si trovano in difficoltà.

«Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte, ciascuno nelle proprie competenze, con entusiasmo e generosità alla recente raccolta fondi dimostrando, ancora una volta, quanto la solidarietà sia un valore radicato nella nostra comunità. Il successo dell'iniziativa è stato reso possibile grazie al contributo di tutti i protagonisti con lo scopo di sostenere la donazione del sangue e promuovere la salute di tutti». Queste le parole della presidente Fiorini che sono state condivise appieno da tutti i presenti all’incontro in modo particolare dal Comandante Nicastro, il quale ha confermato la vicinanza delle Istituzioni nella promozione di iniziative benefiche di solidarietà.

Avis Comunale Civitavecchia invita tutti a non fermarsi qui: la donazione del sangue è un gesto semplice che può salvare vite umane. «Continuate a seguirci, a partecipare alle nostre attività e a diffondere il messaggio di solidarietà – ha concluso Fiorini – insieme, possiamo essere una vera “famiglia del dono”, capace di affrontare ogni sfida con il sorriso e la forza della comunità».