CIVITAVECCHIA – Si chiama Etruria Life aps ed è la nuova associazione, iscritta nel Registro Unico Terzo Settore, con sede in via degli Orti 12, operativa da lunedì prossimo, 3 novembre.

«L’Associazione – come spiegato dal presidente Marco De Caro – mette a disposizione alla cittadinanza prestazioni e servizi come pratiche Inps, ufficio legale, servizi sanitari, anche a domicilio».

L’associazione sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 16,30 alle 18,30 e il sabato dalle 8,30 alle 12,30.