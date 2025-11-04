CIVITAVECCHIA – Appuntamento domani, mercoledì 5 novembre alle 17, presso la sala Giovanni Paolo II in via Guglielmotti, con l’Anpi che ha promosso un incontro sui temi delle migrazioni. La conferenza ha per tema “Migranti: opportunità o invasione?”. «Si tratta di discutere un tema di grande attualità che determina fortissime tensioni politiche – spiegano gli organizzatori – le migliaia di migranti che, rischiando la vita, giungono in Italia per alcuni partiti rappresentano una minaccia, una invasione che produce criminalità, accattonaggio, degrado. Per altri il flusso di povera gente che fugge da guerre e dalla fame che se gestito con umanità e con obiettivi di integrazione produrrà fenomeni positivi al nostro paese. L’Anpi che ha sempre sostenuto la necessità di gestire tale fenomeno ha voluto riprendere questo dibattito con oratori di livello nazionale nella certezza di trasmettere elementi e valutazioni che trattino l’argomento con scientificità e rigore aprendo un dibattito consapevole e responsabile che superi le strumentalizzazioni di carattere elettoralistico che da più parti vengono esercitate».

Interverranno il vescovo Gianrico Ruzza e il sindaco Marco Piendibene per i saluti istituzioni. La parola passerà poi, per le relazioni, a Simone Varisco, fondazione Migrantes-Cei, Eleonora Trappolini ricercatrice universitaria Anpi. Al termine del dibattito interverrà il presidente nazionale Anpi Vincenzo Calò. Conclusioni affidate a monsignor Pierpaolo Felicolo, direttore generale fondazione Migrantes-Cei e Giorgio Gargiullo, presidente Anpi Civitavecchia.