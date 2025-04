LADISPOLI - Massimo Boldi in "trasferta" a Ladispoli per assaporare Re Carciofo. E per farlo, l'attore, conosciuto anche come "Cipollino", ha scelto il Ristoalimentari Allegretti.

La sua presenza non è passata inosservata e l'attore non si è tirato indietro davanti alla richiesta dei presenti di farsi immortalare con lui.