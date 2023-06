CIVITAVECCHIA – Anche il presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ. Gabriella Sarracco esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa del vescovo emerito Luigi Marrucci.

«La notizia della sua dipartita ci ha colpiti profondamente, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità ecclesiale e nella città di Civitavecchia. Monsignor Marrucci – ricorda Sarracco – è stato un uomo di fede straordinaria, un pastore dedicato e un amico prezioso per tutti coloro che lo hanno conosciuto. La sua vita è stata un esempio luminoso di amore, compassione e servizio verso il prossimo. Durante il suo ministero come Vescovo di Civitavecchia, Monsignor Marrucci ha dimostrato un impegno straordinario nel portare avanti la missione della Chiesa e nell'essere vicino ai bisogni spirituali e materiali della comunità. La sua guida saggia e il suo impegno incessante per la giustizia sociale e il benessere dei più deboli hanno ispirato molti, lasciando un segno indelebile nella storia della Diocesi di Civitavecchia. In questo momento di lutto, siamo uniti nel ricordo di un uomo straordinario che ha dedicato la sua vita al servizio di Dio e dei suoi fedeli. Rendiamo omaggio alla sua umiltà, alla sua saggezza e alla sua compassione, che hanno toccato le vite di molte persone. Che il ricordo di Monsignor Luigi Marrucci – ha concluso il presidente dell’ente di origine bancaria – sia una fonte di conforto e ispirazione per tutti noi. Possa la sua eredità di amore, fede e impegno nel servizio al prossimo vivere nel cuore di coloro che l'hanno conosciuto e nelle future generazioni».