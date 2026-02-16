TOLFA - Si apre ufficialmente il tesseramento 2026 per la Pro Loco, un momento importante per rinnovare il legame con l’associazione e continuare a sostenere le attività che, nel corso dell’anno, animano il territorio con iniziative culturali, sociali e ricreative. «Il tesseramento rappresenta non solo un adempimento formale, ma anche un gesto di partecipazione attiva alla vita della comunità - spiega la presidente della Pro Loco, Giuseppina Esposito - essere soci significa contribuire alla realizzazione di eventi, progetti e appuntamenti che favoriscono l’aggregazione e la valorizzazione del territorio. Aspettiamo chiunque voglia tesserarsi nella nostra sede». La presidente Esposito e gli altri del direttivo saranno a disposizione anche per dare informazioni per la trasferta a Viareggio in programma per il 21 febbraio, un appuntamento molto atteso che si inserisce nel calendario delle attività e delle uscite organizzate. La Pro Loco sta definendo gli ultimi dettagli logistici: orari di partenza e rientro, modalità di prenotazione, costi di partecipazione ed eventuali agevolazioni per i soci tesserati. «Questa trasferta - prosegue la Esposito - si propone come un momento di condivisione, capace di rafforzare i legami tra i partecipanti e di offrire un’esperienza fuori dal contesto quotidiano». Gli interessati al tesseramento 2026 e alla gita a Viareggio del 21 febbraio sono invitati a mettersi in contatto con i referenti dell’associazione per ricevere tutte le informazioni utili e formalizzare l’adesione entro i termini previsti. Un doppio appuntamento, dunque, che segna l’avvio di un nuovo percorso associativo e, allo stesso tempo, offre un’occasione concreta per stare insieme, viaggiare e vivere il territorio in modo partecipato.