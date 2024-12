CIVITAVECCHIA – “Jinfeng Officina dei Sapori” si rifà completamente il look e strizza l’occhio ai giovani con una location totalmente rinnovata. Un locale “stravolto” che ha saputo rinnovarsi, per la quarta volta, dimostrando di saper “stare sul pezzo”.

Come spiega il titolare Mike Jin, infatti, l’obiettivo era proprio un cambio di passo, realizzare un locale in grado di offrirsi come location per eventi e serate, sia private che organizzate dall’Officina stessa. Proprio per questo ogni sala è stata studiata nel dettaglio per poter soddisfare ogni palato, letteralmente e figurativamente perché anche il locale è stato rinnovato.

Quattro aree ben distinte che puntano all’eleganza, partendo dall’ingresso dove ci sarà una hostess ad accogliere i clienti e ad indirizzarli verso le aree, quella principale è ispirata alla natura con un verde smeraldo prepotente e grandi tavoli circolari, una fontana molto scenica e il bancone dove viene preparato il sushi. C’è poi l’area esterna che si è allargata, il piano superiore che affaccia sull’ingresso (dove verranno organizzati anche dj set) in modo da poter seguire gli eventi da una posizione “privilegiata”.

Alla destra c’è la sala più riservata con diverse aree privé che affacciano su uno scenico corridoio di ciottoli e un camminamento che spunta, illuminato dal neon. I bagni sono super moderni così come tutta la location. Altra importante novità è il fatto che saranno inseriti anche i cocktail.

Un grande lavoro a cui hanno partecipato tantissimi artigiani di Civitavecchia perché, come spiegano i titolari «abbiamo deciso di continuare ad investire sulla città e vogliamo essere un punto di riferimento». Un locale “chic” che promette grandi novità.

