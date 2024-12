MONTI DELLA TOLFA - Il meteorologo e vicepresidente Ampro, Antonio Marino, traccia le previsioni meteo riguardanti il Lazio settentrionale per le festività di fine ed inizio anno. «Siamo interessati da un campo di pressione atmosferica alto e livellato, che però non ci garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato. La configurazione barica ci espone ad un flusso di correnti miti e umide di direzione di provenienza dai quadranti occidentali, il cosiddetto flusso di correnti zonali - spiega il meteorologo Antonio Marino - situazione che è favorevole allo sviluppo di nubi a tutte le quote, che portano alla formazione di una irregolare copertura, che potrà risultare estesa e compatta e che potrà dare origine a fenomeni precipitativi, localizzati e deboli domenica e lunedì primo gennaio 2024, da isolati a sparsi, localmente anche a carattere di rovescio, domenica 31 dicembre 2023. Le descritte condizioni meteorologiche, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno tutte le nostre regioni nei prossimi tre giorni. Sul nostro territorio, inteso come Lazio settentrionale, sia per l'intero fine settimana che per lunedì primo gennaio 2024, il cielo si presenterà generalmente da nuvoloso a molto nuvoloso, potranno aversi delle temporanee schiarite nella mattinata di lunedì. Potranno manifestarsi delle precipitazioni a carattere locale e di debole intensità sabato e lunedì, da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, domenica. Il vento si orienterà di direzione di provenienza da Sud-SudEst sabato e nella prima parte della domenica, sarà di intensità inizialmente debole, per poi gradualmente rinforzare fino a moderata. Dalle ore centrali di domenica, il vento ruoterà fino a disporsi di direzione di provenienza da Sud-Ovest (Libeccio) e sarà di intensità moderata con possibili locali rinforzi fino a forte.