Dal 7 al 9 novembre a Bergamo si è disputato il Campionato Nazionale a squadre di risiko dove possono partecipare i club riconosciuti ufficialmente dall'editore del gioco e cioè Spin Master. Il torneo è stato vinto da Palermo, su 30 squadre, secondi Gerenzano, terzi Milano. Il club di Roma ottiene un buon decimo posto.

Ogni squadra può essere composta da 4 a 12 giocatori, noi eravamo 6, i turni sono 3 e quindi ogni turno ogni club schiera 4 giocatori. Ma oltre ad una sana competizione si passano 3 giorni in grande allegria incontrando persone che conosci e nuove.

Le sei persone del club di Roma c' erano Massimo Calogero (capitano), Nicola Renda, Rodolfo Donnini, Marco De Simone, Piacentini Andrea, Coccia Angelo. Il club gufo di Roma è stato fondato nel 2008 e da allora ogni 2 settimane ci si incontra la sera per disputare partite valide per il campionato interno, l'attuale sede è un circolo in via Volsci 82.

«Il nostro club organizzerà 3 tornei dal 6 all'8 dicembre – si legge nella nota – e tra questi il 7 quello più importante, il Master, per il fatto che il vincitore si qualifica al Campionato Nazionale Italiano, questa volta per il singolo (il torneo più importante in assoluto dell'anno)».

@RIPRODUZIONE RISERVATA