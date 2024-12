CIVIVTAVECCHIA – +Serata di emozioni, ricordi e tradizioni. Il concorso letterario "Il Natale e le tradizioni di Civitavecchia", ospitato nella sede della Fondazione Cariciv, è uno degli eventi della Festa del Biscottino 2023. In una sala gremita di persone, sono stati premiati i vincitori dei tre settori del Concorso: Scuole, Poesia e Racconto breve. Per le scuole: 5A della Cialdi e Daniel Paluzzi del II Linguistico. Vincitori Poesia: 1° premio Annamaria Cerulli , 2° Gianni De Paolis e 3° Barbara Grassi. Vincitori Racconto Breve: 1°Simone Cannatà, 2° Marco Restante e 3° premio a parità di punteggio Riccardo Petrarolo e Silvia Freddi. Presenti il Sindaco e la Presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco che hanno mostrato grande apprezzamento per il lavoro portato avanti dall'associazione Mad Music Love e dal Comitato Antichi sapori di Civitavecchia. Ad esaminare i lavori i giudici Caterina Battilocchio, Livia D'Avenia, Mario Camilletti e Marco Salomone. Oggi alle 18 la premiazione del “Miglior biscottino” presso la sede di Forte Festival.

