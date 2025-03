CIVITAVECCHIA – Venerdì scorso all’hotel San Giorgio il Lions Club Civitavecchia Porto Traiano ha festeggiato, come ogni anno, le donne del club, che sono sempre un valido supporto ed ha invitato, come sua consuetudine, una professionista di successo, indicata quest'anno nella direttrice delle due strutture carcerarie, la dottoressa Patrizia Bravetti, a parlare della sua attività, che un tempo sembrava destinata ad uomini.

È stato ritenuto opportuno in questa occasione ricordare la socia Anna Maria Vecchioni Meoli, attiva da decenni, Presidente e Officer Distrettuale, scomparsa lo scorso anno e che la professoressa Eleonora Roscioni ha ricordato, partendo dagli anni Novanta, quando ha con signorilità e affabilità ricoperto il ruolo di consorte del Presidente e Presidente di Zona. Assistevano commossi anche i suoi familiari che hanno apprezzato il ricordo del club e che restano vicini all' associazione. Altra gradita ospite, è stata la presidente della Fidapa Laura Gurrado, che ha ricevuto dal club il guidoncino e un omaggio floreale di ringraziamento per la sua partecipazione. I presenti sono stati soddisfatti della riuscita di una festa in cui ha dominato la semplicità degli affetti, in una cornice curata con grazia ed eleganza. Il presidente Gianfranco Ciatti l'ha conclusa con il tocco di campana.