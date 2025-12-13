CIVITAVECCHIA – Il Rotary Club Civitavecchia ha accolto il Governatore del Distretto 2080, Adriana Muscas, in occasione della visita ufficiale al Club. Un momento importante che ha permesso di approfondire le linee guida distrettuali e valutare l’impatto delle attività svolte sul territorio. Nel suo intervento, il Governatore ha illustrato i principali progetti del Distretto, riconoscendo il valore delle iniziative promosse dal Rotary Civitavecchia, in particolare il progetto contro lo spreco alimentare, ormai punto fermo dell’impegno del Club a favore della comunità. Alla conviviale hanno partecipato anche i presidenti dei Lions Club di Civitavecchia, con i quali nei prossimi giorni verrà presentato il progetto congiunto “A Natale stiamo insieme”, un’iniziativa pensata per sostenere le persone più fragili durante il periodo delle festività. Nel corso della serata è stata inoltre definita la griglia delle future presidenze: dopo l’attuale presidente Luca Grossi, la guida del Club passerà ad Antonio Maria Carlevaro, seguito da Saverio Carrazza. «La visita del Governatore Muscas – ha dichiarato Luca Grossi – è stata un’occasione preziosa per confermare che il nostro Club sta lavorando nella direzione giusta. I progetti che portiamo avanti non sono semplici iniziative, ma strumenti concreti per generare valore sul territorio. Il riconoscimento del Governatore ci sprona a continuare con determinazione e a rafforzare le collaborazioni, come quella con i Lions, che sta già producendo risultati importanti. Il Rotary deve essere presenza attiva, non ornamentale: questa è la linea che continueremo a seguire.»