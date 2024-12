CIVITAVECCHIA – È stato presentato oggi il progetto sociale Il Giardino delle opportunità. A presentarlo la presidente di Spazio Eira Viviana Astuti insieme all’assessore ai servizi sociali Deborah Zacchei presso i locali del Villaggio del Fanciullo.

«Si tratta di un percorso formativo teorico-pratico volto all’inserimento lavorativo di ragazzi diversamente abili coadiuvati dai ragazzi del Villaggio del Fanciullo – ha spiegato la Astuti -. Ci saranno lezioni frontali e momenti di laboratorio. A fine percorso metteranno in pratica quanto appreso facendosi carico della manutenzione di spazi verdi cittadini, pubblici e privati. Già in essere accordi con scuole locali in questa prospettiva. I responsabili del progetto oltre me sono il dottor Paolo Remondini ed il responsabile sanitario dott.ssa Milena Cecoli».

Molto soddisfatta l’assessore ai servizi sociali Deborah Zacchei si è complimentata con i professionisti di Spazio Eira per il coinvolgimento dei ragazzi del Villaggio del Fanciullo.

«Mi sono subito adoperata per portare avanti questo bellissimo progetto di condivisione e partecipazione. Diversi spazi comunali verranno coinvolti in questo ambizioso progetto» ha concluso la Zacchei.

