CIVITAVECCHIA – Anche per il 2026, nel solco di una tradizione ormai consolidata, il Coordinamento “Io Faro Carnevale” lancia il bando per la realizzazione del manifesto ufficiale della 28ª edizione del Carnevale di Civitavecchia. Un’iniziativa rivolta ai giovani talenti dell’arte grafica e pittorica under 25, pensata per valorizzare creatività, linguaggi contemporanei e nuove forme di comunicazione, senza perdere il legame con una delle manifestazioni più sentite della città.

Il concorso rappresenta non solo un’importante opportunità espressiva, ma anche uno stimolo alla sana competitività e alla produzione di opere originali e d’autore. Il tema scelto per quest’anno è “Sogno di carnevale”, un invito a immaginare e raccontare, attraverso immagini e colori, l’anima più evocativa e fantastica della festa.

Il bando, patrocinato dal Comune di Civitavecchia, prevede la partecipazione gratuita e mette in palio un premio di 500 euro per l’opera vincitrice, che diventerà il manifesto ufficiale del Carnevale 2026. La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata alle ore 12 del 5 febbraio 2026.