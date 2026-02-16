ALLUMIERE - «Non è solo una tessera, ma un gesto di appartenenza, identità e partecipazione». Con questo spirito la Contrada Burò inaugura ufficialmente il tesseramento 2026, trasformando l’apertura della nuova stagione in un momento di festa e condivisione per tutta la comunità di Allumiere.

Dopo l’exploit dell’ultima stagione, culminata in una vittoria schiacciante che ha acceso l’entusiasmo di contradaioli e sostenitori, il Burò guarda al futuro con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e rafforzare il legame con il territorio.

Un legame che, come sottolinea il presidente Amedeo Mariani, va ben oltre i colori indossati: «Essere del Burò non significa solo indossare un colore, ma far parte di una storia vincente e di una comunità viva. Dopo la vittoria schiacciante di quest’anno, vogliamo che il 2026 sia l’anno della conferma e della partecipazione. Il tesseramento è il cuore pulsante della nostra attività: è qui che l’entusiasmo si trasforma in energia per il futuro».

L’appuntamento è fissato per venerdì 27 febbraio 2026, a partire dalle ore 19.30, presso l’Oratorio di Allumiere, dove verrà aperta ufficialmente la campagna tesseramenti per il nuovo anno.

A rendere ancora più speciale la serata sarà il buffet celebrativo offerto dalla Contrada pensato come momento conviviale per ritrovarsi, raccontare l’ultima stagione e iniziare insieme il percorso che porterà alle prossime sfide.

Per i bianconeri indimenticabile è l’emozione e la gioia per la vittoria del Palio delle Contrade avvenuta il 24 agosto 2025 dopo dieci anni di attesa: un successo dal sapore storico, firmato dal giovane e talentuoso fantino Daniele Verbo, detto “Tornento”, che ha guidato con maestria gli asini Branca, Mirtillo e Angelino.

Da quell’impresa la Contrada Burò è stata in grande fermento e durante questi mesi ha dato vita a vari momenti che sono stati tutti molto partecipati e hanno rafforzato sempre di più e allargato la famiglia bianconera.

L’invito del direttivo del Burò per venerdì 26 febbraio è rivolto non solo ai contradaioli storici, ma a tutta la cittadinanza e agli appassionati che vogliono avvicinarsi al mondo delle Contrade, condividendone valori, passione e spirito di appartenenza.

Sarà, quindi, un’occasione per confermare il proprio legame con una realtà che ha lasciato un segno indelebile nell’ultima stagione e che ora guarda al 2026 con ambizione, energia e voglia di partecipazione.