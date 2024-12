CIVITAVECCHIA – Palloncini bianchi, applausi e soprattutto tante lacrime. Un silenzio surreale, rotto da singhiozzi e tante domande, troppe, rimaste senza risposta. La città ieri pomeriggio si è fermata per i funerali di Giordano Sacchetti, il 17enne morto giovedì scorso, nel tragico incidente di via Sanzio. Uno schianto in moto, appena uscito da scuola. In tantissimi si sono stretti attorno ai genitori e al fratello, alla famiglia tutta. Un abbraccio commosso e pieno d’affetto da parte della città, che attraverso innumerevoli post pubblicati sui social in questi giorni ha fatto sentire la propria partecipazione al dolore della famiglia del giovanissimo Giordano Sacchetti.

Tantissimi i messaggi e gli slogan, lasciati sui muri o postati, come se quel 17enne fosse ancora vivo, come se la tragedia accaduta all’uscita di scuola fosse una proiezione lontana da una realtà drammatica che in una frazione di secondo ha sconvolto numerose vite.

Via dei Bastioni, dove ha sede la chiesa Cristiana Evangelica Battista, incapace di contenere le tantissime persone intervenute in segno di cordoglio e partecipazione al lutto che ha colpito la famiglia Sacchetti. Uno striscione lunghissimo, retto dai ragazzi, ha accolto il feretro giunto per ricevere l’ultimo saluto.

Lacrime e disperazione al passaggio della bara bianca, per una morte inaccettabile.

