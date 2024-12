Esce domani “Buon viaggio”, il nuovo singolo di Alessio Lo Presti dedicato all’amico che non c’è pù Giordano Sacchetti, il 17enne morto in sella alla sua moto giovedì scorso nel tragico incidente di via Sanzio appena uscito da scuola.

«Quando siamo giovani – spiega Lo Presti – la vita ci sembra infinita. Andiamo avanti giorno dopo giorno seguendo una routine che crediamo scontata. Poi la vita ti dà degli schiaffi forti, come è successo per il mio amico Giordano. Amico mio, te ne sei andato troppo presto. Sono sicuro che tu ci proteggerai e ci rimarrai per sempre vicino. Questo è un regalo che ti faccio donandoti la mia musica, proprio come tu ci donavi il tuo sorriso ogni giorno». «In te risplendeva quella luce che non era mai spenta, ed ora continui a brillare perché sei la nostra stella», conclude con questa frase Lo Presti, affermando che Giordano rimarrà per lui la stella più luminosa, che gli illuminerà la strada in tutti i momenti bui.

Alessio Lo Presti nasce a Civitavecchia (Rm), classe 2005. Inizia a studiare batteria all’età di 6 anni e nel 2019 è il primo batterista del Musical “School Of Rock” al Teatro Sistina e poi in tour per l’Italia. La sua passione per il canto nasce nel 2019. Inizia a scrivere inediti che raggiungono buonissimi risultati. Più di 80mila ascolti su Spotify e più di 1 milione di ascolti totali su tutti i digital stores, tra cui Apple Music, Amazon Music e tanti altri.

