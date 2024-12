CIVITAVECCHIA – Una piacevole serata conviviale per inaugurare la nuova annata lionistica 2024-2025, organizzata dal Lions Club “Santa - Martinella Host”, guidato dal presidente Giancarlo Drosi. È quella ospitata sabato scorso nella cornice dei giardini fronte mare di Villa Palomba a Borgo Odescalchi.

«L’intento della comune partecipazione è stato quello di promuovere l’amicizia con le altre associazioni presenti in città – hanno spiegato dai Lions – come Rotary Club, Fidapa, Accademia Italiana della Cucina e il Sovrano Ordine OSJ, oltre che con le varie istituzioni cittadine presenti, in particolare con il vice sindaco Stefania Tinti, che ha portato i saluti della nuova amministrazione comunale. La serata è stata anche allietata da una sfilata della maison “Franco Ciambella” che, nel suo discorso di ringraziamento, dopo la consegna della targa per il conferimento di socio onorario del club, ha invitato a difendere le risorse artistiche locali in cui, la moda creativa, non deve essere intesa come espressione di vanità, ma prima di tutto di cultura, narrazione e sogno e perché no d’imprenditorialità, che trova con lui a Civitavecchia, uno dei punti di forza del nostro artigianato made in Italy. Nel corso della serata è stato inoltre presentato il protocollo d’intesa siglato dal nostro Leo Club con il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme - Cavalieri di Malta OSJ e il Distretto Leo 108L».

«Per il nostro Club – come ribadito dal presidente Drosi – è stata anche l'occasione per conoscere nuovi amici, che hanno manifestato il piacere di approfondire la nostra esperienza associativa a dimostrazione di come il nostro quotidiano impegno e la bontà del lavoro svolto possano incide sulle persone con cui si è avuto il piacere di potersi confrontare».