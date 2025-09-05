CIVITAVECCHIA – Diversi prodotti per l’infanzia sono stati donati alla Caritas diocesana di Civitavecchia dalla Farmacia comunale “Cisterna”, su iniziativa del CdA di Civitavecchia Servizi Pubblici srl.

La consegna è avvenuta questa mattina nella sede di viale della Vittoria, alla presenza della direttrice della Caritas diocesana Stefania Milioni e del responsabile delle farmacie comunali di Csp Salvatore Andrea Renda. La donazione conteneva soprattutto prodotti per l’infanzia, come omogeneizzati e pastine, che saranno distribuiti dalla Caritas a persone indigenti e bisognose. La direttrice della Caritas, Stefania Milioni, intende ringraziare Civitavecchia Servizi Pubblici e la Farmacia “Cisterna” per la generosità, in quanto i prodotti per l’infanzia (adatti anche agli anziani) sono tra i prodotti più indispensabili, così come quelli per l’igiene personale che risultano fondamentali nella vita di tutti i giorni. Famiglie che vivono gravi situazioni di difficoltà potranno trovare un po' di sollievo grazie anche a questa donazione. La collaborazione tra le Farmacie comunali e il terzo settore produce sempre ottimi risultati nell’esclusivo interesse della cittadinanza.