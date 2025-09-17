CIVITAVECCHIA – Settembre è il mese dei nuovi inizi. Tra tutti, spicca sicuramente l’inizio dell’anno scolastico. E scuola fa rima con impegno, educazione, conoscenza, rispetto, condivisione. L’insieme di tutto ciò contribuisce in maniera sostanziale a formare i futuri adulti, futuri cittadini responsabili.

Prendiamo spunto da questo per introdurre il tema dell’educazione civica urbana. Cosa significa davvero? Perché è così importante trasmetterla fin dalla più tenera età? L’educazione civica urbana è l’insieme di comportamenti, valori e regole che ogni cittadino dovrebbe conoscere e rispettare per contribuire al benessere della propria comunità. Si parla, ad esempio, del rispetto per l’ambiente urbano, del corretto uso dei mezzi pubblici, della raccolta differenziata, del decoro degli spazi comuni, di piccoli gesti quotidiani come il non gettare rifiuti a terra.

Non si tratta solo di conoscere norme, ma di sviluppare una vera e propria coscienza civica che si traduce in comportamenti responsabili e partecipativi. Le città sono sempre più popolate e multiculturali ed il rispetto di regole condivise è fondamentale per garantire armonia, sicurezza e qualità della vita a tutti.

La famiglia resta sempre il primo esempio da seguire; è il primo ambiente educativo per ogni bambino. In casa si imparano le prime regole di convivenza, si osservano comportamenti e si acquisiscono abitudini che poi si riflettono nella vita pubblica. I genitori e le altre figure di riferimento come i nonni, hanno il compito di insegnare ai più piccoli i valori fondamentali del rispetto reciproco, della condivisione e della responsabilità. Se i valori civici non vengono vissuti quotidianamente in famiglia, anche attraverso semplici gesti, difficilmente saranno appresi e compresi solo con la scuola.

Questa, a sua volta, ha un ruolo cruciale nel “dare forma” e arricchire questi concetti già dalla scuola primaria, non solo con l’educazione al rispetto delle regole, ma anche alla comprensione del loro valore sociale.

L'educazione civica nei programmi didattici non deve essere un mero adempimento burocratico, ma un'opportunità per formare cittadini capaci di comprendere la complessità della vita urbana.

Anche le amministrazioni locali, hanno un ruolo in tal senso. Uno degli strumenti più efficaci sono i progetti rivolti alle scuole, come i corsi di educazione stradale. Civitavecchia ha attivi questi canali da molti anni ed è auspicabile vengano nel tempo implementati con altre attività quali campagne di sensibilizzazione ambientale, laboratori di cittadinanza attiva, progetti di cura del verde pubblico, o giornate di “pulizia collettiva” dei quartieri, coinvolgendo scuole, famiglie e associazioni del territorio.

Dedicare risorse, anche economiche, in tutto ciò, non è una spesa ma un investimento a lungo termine. Significa costruire una società più consapevole, rispettosa e solidale; significa educare cittadini che sappiano convivere, prendersi cura della propria città e degli altri, difendere i beni comuni sentendoli propri.

È un compito che richiede l’impegno sinergico di tutti: famiglia, scuola ed istituzioni locali. Il futuro delle nostre città – e della società intera quindi – si costruisce ogni giorno, a partire dai più piccoli gesti.

